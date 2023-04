Polícia Militar exibe saldo do trimestre

Numa população de aproximadamente 300 mil habitantes

O 2º Batalhão de Polícia Militar divulgou os resultados do 1º Trimestre de 2023, em que alcançou bons resultados na segurança pública, no atendimento de uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, compreendidos nos 22 municípios de sua abrangência.

Os números são frutos de um trabalho desenvolvido estrategicamente com base em dados estatísticos da criminalidade no Norte Pioneiro bem como uma nova forma de emprego das equipes de ROTAM, CANIL, ROCAM e PATRULHA RURAL, que agora estão sob o comando do Major Carlos Ricelle Leal, subcomandante do 2º BPM.

Neste 1º Trimestre houve um acréscimo de 4,5% nas ocorrências atendidas e com isso as prisões e detenções também aumentaram, cerca de 9%, ocorrências relacionadas a entorpecentes ampliaram 14%, o cumprimento de mandados 29% e os veículos recuperados 37,5%, sendo que nem todos os veículos e/ou motocicletas foram subtraídos na área da Unidade.

Segundo o comandante do 2º BPM, Major PM Márcio Jaquetti (foto), a aplicação dessas equipes táticas, seguindo normas e doutrinas da corporação, trouxe como resultados a redução dos índices: crimes contra o patrimônio, diminuição de 15%, furto simples e qualificado, redução de 22% e furto de veículos, encolhimento de 30%.

Todos esses dados, levantados de sistemas alimentados pelo registro de boletins de ocorrência, levando em consideração o mesmo período de 2022, são apresentados no infográfico abaixo: