Cometeu crime em Joaquim Távora

Preso pela PM em torno de nove horas desta sexta-feira, dia 13, na Vila Rural, em Jundiaí do Sul.

Cientes do mandado em desfavor dele, as equipes realizaram diligência no local, e o encontraram por crime de tráfico de drogas cometido em Joaquim Távora.

Dessa forma, foi encaminhado para o Departamento da Polícia Penal para procedimentos.