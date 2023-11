Policiais Civis visitam escola em S. Antônio

Agentes da Polícia Judiciária esclareceram atribuições

À convite do Colégio Tia Ana Maria, Agentes de Polícia Judiciária, Rafael Moro e Bruna Tiessi, lotados na Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina explanaram junto aos alunos do 3º ano do Ensino Médio temas relacionados às carreiras dentro da Instituição.

Foram recepcionados pela diretora Ana Carolina e alunos do CTAM.

Também detalharam temas relacionados à atuação da polícia investigativa nos âmbitos operacional e cartorário.

O diálogo teve como objetivo o compartilhamento de experiências e vivência profissional e policial, visando a contribuir com a aprendizagem e orientação vocacional dos alunos, os quais estão na iminência do processo vestibular.