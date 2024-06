Prazo para atualizar o rebanho termina em 30 de junho

Cadastro é obrigatório para os produtores com animais de produção

O prazo para atualizar os rebanhos no Paraná termina no próximo domingo, dia 30 de junho. O cadastro é obrigatório para os produtores rurais que tenham animais de produção, de qualquer espécie (de abelhas a bovinos). Quem não cumprir com o trâmite fica impedido de obter a Guia de Trânsito Animal (GTA).

O governo do Estado disponibiliza três formas para atualização de rebanhos. Uma delas é pelo aplicativo Paraná Agro, disponível para Android e iPhone. Outra possibilidade de cumprir com a obrigação é pelo site da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) Também é possível fornecer os dados necessários de forma presencial, em uma das unidades da Adapar, cujos endereços também estão disponíveis no site da agência.

De acordo com dados da Seab, existem 155 mil propriedades rurais no Paraná, com 192 explorações pecuárias (há propriedades com mais de uma atividade). As principais espécies são bovinos (8,6 milhões de cabeças), suínos (7 milhões de cabeças), e equínos (240 mil). Os frangos também são destaque, estando presentes em 20 mil aviários.