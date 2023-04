PRE atende acidente com idoso de 87 anos

Unidade Operacional da PRE de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência

A Unidade Operacional de Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a acidente na PR-160, neste domingo (02).

Um GM/Celta, com placas de Cornélio Procópio, conduzido por homem (54 anos) e um GM/Classic, também com placas da mesma cidade, dirigido por homem (87 anos), trafegavam pela PR-160, no sentido BR-369 a Leópolis. Contudo, ao atingirem o Km 48, o Celta colidiu contra a traseira do outro carro, que seguia em sua vanguarda.

O motorista do Celta fez teste etilométrico e o resultado foi de 0,90 mg/L, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para providências. O condutor do Classic teve ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa do município.