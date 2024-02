Mais descaminho na PR-855: PRE e ROTAM apreendem produtos

Nesta quinta-feira em Bandeirantes

Nesta quinta-feira (dia 22) a Polícia Rodoviária Estadual e a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) apreenderam mercadorias na PR-855, em Bandeirantes.

Em operação policial abordaram um ônibus que fazia o itinerário Campo Mourão à Aparecida(SP). Em revista ao compartimento de carga encontrada uma caixa a qual possuía uma declaração de conteúdo descrevendo como 100 metros de cabo flexível de 10 mm. Por suspeitar da nota, a equipe averiguou e constatou que em seu interior havia produtos oriundos do Paraguai, sem a devida comprovação fiscal.

Foram encontrados 35 receptores de sinais de televisão da marca Hightv up+, por se tratar de encomenda, o motorista informou que não havia nenhum responsável pela mercadoria no ônibus.

Em busca dentro do coletivo, atrás de uma poltrona, localizaram uma bolsa contendo celulares oriundos do Paraguai, sem a devida comprovação fiscal, descrito em documento específico. E atrás de outra poltrona, algumas bolsas também com produtos de origem estrangeira sem a devida comprovação fiscal.

As passageiras alegaram estar transportando os itens até São Paulo, onde entregariam a uma pessoa desconhecida e receberiam certa quantia em dinheiro pelo “serviço”.

Feito contato com o plantão da Delegacia da Polícia Federal, o delegado orientou para qualificar as proprietárias das mercadorias e efetuar a entrega dos produtos no pátio da RF.

No total, apreendidos 50 receptores Hightv up, 51 celulares diversos, 20 cartões de memória, 10 memórias SSD, 02 roteadores e uma Smart TV.