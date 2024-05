PRE intensifica ações neste feriado de Corpus Christi

Fiscalização de veículo e condutores

O Batalhão de Polícia Rodoviária intensificou o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A partir desta quarta-feira, 24, há o reforço policial com foco na fiscalização de veículos e seus condutores.

O objetivo é o de manter a fluidez no trânsito em nossas rodovias, a fim de garantir segurança viária aos usuários. A aplicação do reforço policial rodoviário se dará com operações de radares portáteis para inibir o excesso de velocidade, bem como a realização de testes etilométricos em condutores durante as abordagens visando coibir os casos de embriaguez ao volante.

As equipes especializadas, Canil e ROTAM, também são aplicadas neste feriado de maneira estratégica atuando no apoio das atividades de fiscalização.

O BPRv orienta que os usuários respeitem os limites de velocidade e dirijam com cautela, além de se atentar para a manutenção básica e a documentação obrigatória dos veículos e condutores. Por fim, a operação programada para o feriado prolongado se dará até as 9h59min da próxima segunda-feira, 03 jun. 24. O BPRv deseja um ótimo feriado a todos.