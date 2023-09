PRE reforça as ações de trânsito na região

Nesta Semana Nacional de Trânsito

Nesta quinta-feira, 14, policiais militares rodoviários do BPRv em conjunto com outros órgãos de trânsito da região como Polícia Rodoviária Federal, Companhia de Trânsito do 5⁰ BPM, Guarda Municipal de Londrina e CMTU, realizaram operações de fiscalização de trânsito em celebração a Semana Nacional de Trânsito que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro.

Durante a Operação de Radar na PR-445 a PRE flagrou 188 infrações por excesso de velocidade nos KM 71, 75 e 77 da rodovia, perímetro urbano da mesma.