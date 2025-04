Prefeito rechaça mentiras sobre PRECATÓRIOS

Após circulação de fake news

Com os ânimos já serenados após as eleições, o prefeito Professor Zezão (fotos sozinho e com o vice, Chico da Aramon) explicou, na manhã desta quarta-feira, dia 16, sobre desinformação sem identificação de autoria, que circula em aplicativos e rede social sobre precatórios e dívidas inexistentes na prefeitura platinense.

“Insinuam que nossa gestão estaria sendo negligente e irresponsável com os gastos públicos, o que é um insulto totalmente inconsistente”, disse, “pagamos tudo sempre, inclusive de administrações passadas, e deixaremos dinheiro em caixa. Não abrimos mão de honestidade na condução dos recursos públicos”.

Os pagamentos devidos pelo Município de Santo Antônio da Platina, decorrentes de sentença judicial, em montante superior a R$ 18.900,00 (teto das requisições de pequeno – RPV – para o ano de 2024), são realizados de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, exclusivamente mediante ordem cronológica de apresentação dos precatórios ao respectivo Tribunal, explicou.

Para a apresentação do precatório ao Tribunal deve ser percorrido um roteiro que merece ser esclarecido.

Após transitada em julgado (sem direito a recorrer a uma instância superior) a decisão que condenou o Município a pagar é iniciada pelo autor da ação o processo de execução, com a apresentação do cálculo do valor que entende devido. O Município por sua vez é intimado para impugnar a valor, neste momento realiza conferência do cálculo apresentado pelo interessado. Estando de acordo o Juiz homologará a execução e caso haja divergência, fará a impugnação dos cálculos que será decidida pelo magistrado e, depois disso, confirmado o valor.

Será então expedido pelo Juiz o chamado precatório, apresentado ao Tribunal para deferimento. Em seguida, comunica a prefeitura para inclusão da pendência no orçamento, conforme data de apresentação, e o pagamento é feito pelo Tribunal conforme ordem cronológica.

Assim, continua o chefe do executivo, se um precatório é apresentado ao Tribunal até 02/04/2024, o pagamento poderá ser realizado até o último dia do exercício seguinte, ou seja, até 31/12/2025. Porém, se exibido depois de 02/04/2024 o pagamento se estenderá para o último dia do exercício financeiro de 2026, ou seja, 31/12/2026.

Importante destacar que o Município tem até o dia 31/12 de cada ano para pagar os precatórios inscritos para cada ano orçamentário respeitando-se a ordem cronológica de apresentação de acordo com relação fornecida por cada Tribunal, não podendo ocorrer quebra dessa ordem cronológica.

“Em razão disso, não há como o Município antecipar os pagamentos dos precatórios, devendo seguir a regra prevista na Constituição Federal, relacionada ao exercício financeiro e ordem cronológica de apresentação dos precatórios”, crava.

Especificamente em relação ao processo 5373-61.2016.8.16.0153 a ação foi proposta em 29/11/2016, a certidão de trânsito em julgado do acórdão é de 29/06/2020. Os autores apresentaram a liquidação de sentença em 11/09/2023. Cumprindo no momento certo a intimação para manifestar sobre os cálculos em 08/08/2024 o Município concordou com os cálculos e apresentou o valor das retenções legais.

Em 30/08/2024 os autores discordaram dos valores das retenções legais. Em 04/09/2024 o processo foi encaminhado ao Juiz para decisão.

Ou seja, esse processo ainda se encontra na fase da Justiça decidir qual o valor devido, e após isso serão expedidos os precatórios aos autores, seguindo a regra do exercício financeiro e ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Importante dizer que o Município sempre efetuou o pagamento dos seus precatórios em conformidade com o determinado pela justiça, estando em dia com as suas obrigações.

“há uma lista de dívidas, a maior parte (senão todas) porque, quando fizeram o plano de cargos e salários em 2013, deixaram de fora os aposentados e pensionistas, não corrigiram os salários, agora o município vai ter que pagar essa diferença”, assinalou.