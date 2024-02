Prefeitura e Sanepar iniciam nova rede de esgoto em S. Antônio

Instalação será no bairro João Furtado

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), anunciaram uma parceria estratégica para solucionar um problema histórico no bairro João Furtado. Em breve, serão iniciadas as obras de instalação de 4.200 metros de rede de esgoto, visando pôr fim a décadas de desafios enfrentados pelos moradores da região.

O problema de saneamento básico no local, que se arrasta há muitos anos, está prestes a ser resolvido com o início das obras de infraestrutura. A iniciativa é fruto de um esforço conjunto entre a administração municipal e a Sanepar, que se comprometeram a realizar as melhorias necessárias para proporcionar uma qualidade de vida melhor aos moradores locais.

A previsão é que as obras tenham início nos próximos três meses. O prazo estipulado para a conclusão é até o final do ano. Este período se justifica pela necessidade de aquisição dos materiais essenciais para a execução do projeto, onde a prefeitura ficará responsável pelas aberturas das valas, enquanto a Sanepar fornecerá os equipamentos e materiais necessários.

O prefeito José da Silva Coelho Neto, professor Zezão, destacou a importância dessa parceria e ressaltou o compromisso da administração em buscar soluções para demandas históricas da população. Ele afirmou: “Estamos empenhados em proporcionar uma vida digna para todos os moradores de Santo Antônio da Platina. Essa parceria com a Sanepar é um passo crucial para resolver um problema que aflige o bairro João Furtado há décadas.”

O Secretário do Planejamento, Alexandre Levatti, indicou os cuidadoso para a execução do projeto: “Estamos diante de uma ação que visa solucionar um problema crônico em nosso município. O trabalho conjunto entre a prefeitura e a Sanepar é crucial, e estamos atentos a cada detalhe do planejamento para garantir o sucesso e a eficiência das obras”, assinalou. Entre os presentes na reunião estavam a equipe técnica da Sanepar, Secretário de Obras Públicas José Panegada, e o Vereador Breno.