Prêmios da campanha Natal Brilho Total vão ser entregues agora

Motocicleta e motonetas já foram sorteadas

A apuração dos prêmios da Campanha Natal Brilho Total 2022 aconteceu no último dia sete de janeiro na Vale do Sol FM, a live do sorteio foi transmitida pelas redes sociais da rádio e acompanhada presencialmente por representante do Sicredi e da Associação Comercial e Empresarial local (ACESAP).

Os dois veículos devem ser entregues nos próximos dias após completadas questões documentais e burocráticas.

O período de participação na promoção se iniciou dia 15/11/2022, e se estendeu até às nove horas de 07/01/2023 .

Os Prêmios:

• Uma moto Honda CG 160 START 2023 0 km no valor de R$ 15.800,00 (Luiz Henrique Tereza (Agrorural, Vendedor Junior).

• Uma Biz 110i 0 km no valor de R$ 13 mil ( (Silvelayne Nascimento, vendedora Adelita (Villani Ótica e Relojoaria).

Uma para cada cupom sorteado.

O vendedor com seu nome no cupom sorteado ganhou R$ 500,00 em espécie.

A ACESAP agradece todas as empresas participantes, os consumidores que novamente participaram, os apoiadores e parabeniza os ganhadores.