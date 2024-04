Presa por tráfico de drogas: Jacarezinho

Moça de apenas 21 anos já foi condenada



Ação de agentes de polícia judiciária da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho resultou na prisão de uma mulher de 21 anos.

A diligência ocorreu nesta manhã no bairro Nossa Senhora das Graças. Contra ela, a Justiça Criminal de Jacarezinho expediu mandado de prisão no dia primeiro de abril deste ano em razão de condenação criminal pelo envolvimento com o tráfico de drogas

Após detida, segue encarcerada na Cadeia Pública de Jacarezinho, onde se encontra à disposição da Justiça.