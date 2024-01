Preso após saída no Natal em Jacareznho

Estava evadido do sistema prisional

A Polícia Militar de Jacarezinho, nesta quinta-feira, 11, prendeu homem na Vila Maria.

Os PMS receberam informações de que um rapaz estaria realizando comércio de entorpecentes, enviando as drogas para o município de Ourinhos, SP, através de mototáxi, após os policiais da PMESP terem abordado uma pessoa que fazia o transporte.

Realizadas diligências e os agentes conseguiram localizar a casa de onde as drogas eram enviadas. No local, a equipe de Operações com Cães encontrou 56 gRAMAS de maconha.

constatado que ele estava evadido do sistema prisional, que teria se beneficiado de uma saída temporária no Natal, porém não retornando, o levando ainda a danificar e remover o sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.