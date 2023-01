Preso com 740 kg de erva e Hilux furtada

Perto do Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes

Nesta segunda-feira (23) a Polícia Militar de Bandeirantes recuperou veículo produto de furto.

Com a ciência de que uma Toyota Hilux preta furtada estaria em deslocamento pela rodovia BR-369, no sentido ao estado de São Paulo, a equipe se deslocou às proximidades do Santuário São Miguel Arcanjo.

No local, realizaram abordagem da camionete e em revista localizaram 740 kg de maconha, os quais foram apreendidos.

O suspeito (32 anos) foi preso e o veículo, recuperado.