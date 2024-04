Duplo feminicídio: repercute PRISÃO

Ele matou esposa e enteada em Bandeirantes



O Delegado da 39ª Delegacia Regional de Policia de Bandeirantes, Michael Eymard de França Araújo, informou ao Npdiario na tarde desta quarta-feira, dia três, uma notícia muito esperada. A repercussão do caso ainda acontece neste final de semana em todo o Paraná.

Dois corpos foram localizados e identificados pela Polícia Militar no final da tarde do sábado, dia 30, numa casa em Bandeirantes. Josiane Aparecida de Oliveira 39 anos e sua filha, Isabela Fernanda de Oliveira Ramos, 15 anos (fotos), foram assassinadas. Vizinhos das vítimas viram o acusado saindo da residência após os crimes, em Bandeirantes.

Josias Souza Dias (fotos), ex-convivente e padrasto, escapou SEM LEVAR CRIANÇAS, mas foi encarcerado na tarde desta quarta. Após incessantes diligências policiais, foi preso pelo duplo feminicídio.

Josias foi capturado na cidade paulista de Bauru/SP, distante cerca de 180 km de Bandeirantes, local onde estava homiziado desde o dia dos fatos.

As diligências foram desenvolvidas e comandadas pela Delegacia de Polícia de Bandeirantes, contudo, contou com o apoio do Grupo Tigre de Curitiba e do GOE – Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Bauru, que realizou a prisão do suspeito naquele município.

“O Departamento da Polícia Civil disponibilizou toda a sua estrutura de investigação para realizar a prisão do suspeito e apresentar a resposta que a família das vítimas e a sociedade paranaense esperam do Estado e dos seus órgãos de persecução penal” disse o Delegado de Polícia de Bandeirantes, Michael Araújo.

O crime chocou a cidade de Bandeirantes na véspera do domingo de Páscoa, os corpos das vítimas foram encontrados já sem vida, por familiares na residência das vítimas. Agora preso, o suspeito irá responder pelo crime de duplo feminicídio consumado, com as qualificadoras de emboscada e recurso que dificultou ou impediu a defesa das vítimas e motivo fútil, podendo, caso seja condenado, ser-lhe imposta e uma pena de até 30 anos de prisão para cada vítima.