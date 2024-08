Preso membro de Facção Criminosa

Apreendidas drogas e arma durante a ação

Os policiais militares já sabiam que um casal realizava o comércio de entorpecentes em Jacarezinho, e que o homem teria envolvimento com uma facção criminosa.

As informações levantadas davam conta de que ele e outros comparsas planejavam o homicídio de um terceiro faccionado por possuir dívidas com o grupo criminoso.

De posse das informações e de um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, nesta quinta-feira, dia primeiro, foram até a residência do casal. No local, localizada uma carabina Gauge 12 com uma munição, além de uma sacola com grande quantidade de maconha, duas porções de cocaína embaladas e prontas para a venda e dinheiro.

Também foram localizadas três correntes de prata e um aparelho celular com foto de uma pessoa desconhecida, que provavelmente seriam objetos deixados como pagamento em troca de entorpecentes.

O homem de 32 anos e a mulher de 23 receberam voz de prisão, foram detidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os entorpecentes, a arma de fogo e demais objetos apreendidos, ficando à disposição da autoridade policial.