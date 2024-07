Preso por furto em WENCESLAU BRAZ

Sujeito já conhecido no meio policial

A Polícia Militar de Wenceslau Braz, no fim de semana, prendeu um homem.

Os PMs receberam denúncia de que uma residência havia sido furtada e que R$ 3.000,00 foram subtraídos de uma gaveta. Chegando no local, coletaram informações dos vizinhos que relataram as características do autor do furto, sendo elemento conhecido pela prática criminosa na região.

Realizaram diligências até que conseguiram localizar e foi abordado. Durante a busca pessoal, foi localizada em sua posse a quantia de R$ 2.640,00 em espécie e duas notas fiscais de supermercado no valor total de R$154,36.

Questionado sobre a origem do dinheiro, alegou que seria da aposentadoria de sua esposa. Devido ao histórico do indivíduo, os policiais conversaram com a esposa dele que informou não saber do que se tratava e que recebia cerca de R$900,00 por mês apenas.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia juntamente com o dinheiro apreendido para apreciação da Autoridade Policial.