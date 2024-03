PRESO por CRIME QUALIFICADO em Ribeirão do Pinhal

Comparsa já tinha sido encarcerado



Na manhã desta segunda-feira, 25, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ribeirão do Pinhal, com apoio da Militar, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva, requerido pela Autoridade Policial e expedido pela Comarca Local, em desfavor de um homem de 50 anos, pela prática do crime de furto qualificado.

O crime ocorreu no dia 01/03, em uma propriedade localizada na área rural do Município, tendo um dos criminosos sido preso em flagrante, pela polícia militar, no mesmo dia, nas proximidades do sítio onde ocorreu o furto. O comparsa, todavia, tinha fugido para o meio da mata na ocasião, com objetivo de evitar sua prisão em flagrante.

Após as investigações realizada pela Civil, foi possível identificar o segundo indivíduo, o qual foi preso, na manhã desta segunda.

O investigado foi encaminhado à Cadeia Pública de Bandeirantes, onde permanecerá à disposição da Justiça.