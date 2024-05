Preso por tráfico em São José da Boa Vista

Também apreensão de entorpecentes

A Polícia Militar de São José da Boa Vista apreendeu drogas e prendeu homem por tráfico de drogas na Vila Popular

Com base em denúncias e indícios contundentes levantados pela Agência de Inteligência do 2º BPM sobre tráfico de drogas no referido endereço, os policiais militares deflagraram operação para prisão dos criminosos.

Um homem foi preso e foram apreendidas 401g de cocaína; porções de maconha; 03 balanças de precisão; 01 celular; apetrechos utilizados pelo tráfico.