Preso rapaz de 22 anos em SANTO Antônio da Platina

Furto e roubo da mesma vítima

Na tarde desta terça-feira (09), agentes de polícia da Delegacia de Santo Antônio da Platina deram cumprimento a mandado de prisão de um homem de 22 anos suspeito de ter praticado dois crimes contra a mesma vítima.

De acordo com o apurado, o suspeito, em 15/03 furtou na residência da vítima vários produtos usados no seu trabalho de limpeza automotiva. Algumas semanas depois, no dia 04/04, o mesmo suspeito voltou à residência e subtraiu novamente produtos de limpeza, mas acabou sendo surpreendido pela vítima e então passou a ameaça-la dizendo que ira voltar e “pegá-la de jeito”.

A vítima registrou boletim de ocorrência e os delegados representaram pela prisão preventiva do suspeito, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá e é conhecido no meio policial por praticar vários furtos para sustentar seu vício em drogas. Será indiciado por furto qualificado e roubo.