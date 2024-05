Presos por furto de fios TELEFÔNICOS

Pela Polícia Militar de Wenceslau Braz

A Polícia Militar de Wenceslau Braz, nesta terça-feira, 11, prendeu duas pessoas envolvidas em furto.

Os policiais militares estavam retornando da cidade de São José da Boa Vista quando, chegando no município de Wenceslau Braz, avistaram um veículo VW/Gol branco sob o qual recaíam diversas denúncias de estaria realizando furto de fios telefônicos em São José da Boa Vista.

A equipe realizou a abordagem ao referido veículo e constatou que no porta malas havia um rolo de fio telefônico com aproximadamente 130 metros.

Ao ser identificado, o condutor possui boletins de ocorrência pelos crimes de furto e ameaça, e relatou aos policiais que era funcionário de uma empresa telefônica e que estaria transportando o referido material para a empresa em Santo Antônio da Platina.

Momentos depois o indivíduo começou a entrar em contradição e acabou assumindo que realmente teria furtado os fios e que os venderia para uma empresa de reciclagem. Ele informou que utilizava uma escada para subir no poste e realizar os furtos.

A mulher que também estava no carro contou que teria apenas pegado uma carona e que não sabia do delito cometido, porém, em consulta aos outros Boletins de Ocorrência, ela figurava como participante dos furtos, sendo ex-convivente do rapaz.

Desse modo, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as devidas providências, juntamente com os fios e demais objetos apreendidos.