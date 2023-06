Presos quatro com 308 quilos de drogas

Comboio fazia transporte em Cornélio Procópio

Durante ação conjunta, as Polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF) prenderam nesta quinta-feira (1) quatro pessoas com 308 quilos de drogas, em Cornélio Procópio.

As equipes foram acionadas para um possível comboio que estaria transportando drogas pela PR-160. Diante das informações e das características dos carros, os militares estaduais e rodoviários federais conseguiram fazer a abordagem.

Dois veículos faziam a função de batedores, enquanto no terceiro foram encontrados os fardos de maconha. Além disso, o que transportava a droga apresentava alerta de furto/roubo.

Os militares estaduais apreenderam ainda R$ 3.454,00 em dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Os quatro ocupantes receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados juntamente com as drogas e com os carros apreendidos para a Delegacia da Polícia Civil de Cornélio Procópio.