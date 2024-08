PRF atende acidente com uma vítima fatal

Na BR-369 em Santa Mariana

A Polícia Rodoviária Federal atendeu na tarde desta quarta-feira, 14, um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal, no km 75 da BR 369, em Santa Mariana.

O fato aconteceu por volta das 13h30 envolvendo dois veículos, uma CG Titan com placas de Cornélio Procópio, que transitava no sentido decrescente, de Cornélio Procópio para Santa Mariana, e uma Combinação de Veículos (CVC) que deslocava em sentido contrário.

O condutor da motocicleta, residente em Itambaracá, inabilitado, masculino, de 19 anos, veio a óbito no local. O condutor do caminhão, ileso, permaneceu no local, sendo realizado teste etilômetro com resultado 00.

Compareceram ao local o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, IML, Concessionária EPR e PRF, sendo desta última a atribuição de confeccionar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito – LPAT.