PRF inicia Operação CARNAVAL de 2024

Operação tem o objetivo de reduzir a violência no trânsito nas rodovias federais; canal criado no Paraná ajudará o motorista com as condições das rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, à meia-noite do dia 9 (sexta-feira) a Operação Carnaval 2024 no Paraná. Com seis dias de atividades operacionais, a operação terminará às 23h59 do dia 14 (quarta-feira de cinzas).

Os objetivos da operação são reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação.

Com efetivo reforçado, a PRF direcionará seu foco para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos, a mistura de bebida alcoólica e direção, as velocidades excessivas, o uso do celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motociclistas também farão parte das fiscalizações.

A operação faz parte do Programa Rodovida, que é um esforço em conjunto entre os diversos órgãos e entidades ligados ao trânsito para a redução nos índices de violência no trânsito.

Informações em tempo real sobre condições das rodovias

No Paraná, um canal no WhatsApp foi lançado com o objetivo de fornecer, em tempo real, informações relevantes que impactem diretamente os usuários que transitam pelas rodovias federais no estado, sendo mais uma ferramenta para auxiliar o planejamento de viagens para profissionais, empresas e toda a população. Com foco prioritário em informar interdições de pista e lentidões de tráfego, o canal é uma ponte direta entre o setor operacional da PRF e a população.

A ferramenta é oferecida de modo gratuito. O Canal da PRF Paraná está disponível para ser acessado e seguidoclicando aquiou acessando o link disponível na bio das redes sociais da instituição (Instagram e Facebook).

Restrição de tráfego para trechos rodoviários de pista simples

Para melhorar a segurança nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização especifica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6m de largura; 4,4m de altura; 19,8m de comprimento; 57 toneladas de PBTC.