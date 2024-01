PRF Platina atendeu acidente fatal na 153

Sábado em Ventania no trecho entre Ibaiti

Em torno de 11 horas do sábado, dia 20, na BR-153 km 146 ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto fixo seguida de tombamento. O veículo envolvido foi o caminhão Mercedes Benz 1620 carregado de melancia.

Parte da carga ficou sobre a pista.

Havia dois ocupantes no veículo. O motorista (35 anos) foi socorrido para hospital de Ventania e o outro, de 27 anos, morreu no local. Ambos de Canoas/RS.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.

A pista estava molhada e a velocidade regulamentada no local é de 60 km/h.