PRF recupera carro com uma queixa de apropriação indébita

Neste fim de semana em Santo Antônio da Platina

A Policia Rodoviária Federal aprendeu na noite desta sexta-feira (da 17), em Santo Antônio da Platina um carro com registro de apropriação indébita.

Um GM Classic de cor prata, foi abordado em frente da Unidade Operacional da PRF em fiscalização de rotina e durante os procedimentos de consulta da placa, ficou constatado o registro do crime, ocorrido em 2022 na cidade de Ponta Grossa.

A apropriação indébita é um crime doloso, praticado contra o patrimônio, e que consiste em apropriar-se de uma coisa alheia móvel, cuja posse lhe foi conferida de forma lícita.

No boletim, o proprietário informou ter deixado seu veículo para venda em um estabelecimento comercial mas que o lojista desapareceu com seu veículo, sem seu consentimento. Informou ainda que o carro trafegava na região de Ourinhos (SP) onde havia sido multado. Ocorreu então que o dono compareceu novamente no estabelecimento comercial a procura de seu automóvel e para fazer a reclamação da multa, momento em que foi ameaçado pelo lojista.

O GM Classic foi abordado com um morador de Jacarezinho, que disse desconhecer o fato; ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos. O veículo foi entregue a autoridade policial onde ficou retido e deverá ser restituído ao seu proprietário em breve.