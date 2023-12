Segunda delegada platinense assume cargo em JANEIRO

Keylla dos Anjos Melo Glatzl trabalhará em conjunto com Rafael Guimarães

Exclusivo:A carioca Keylla dos Anjos Melo Glatzl (fotos sozinha e ao lado de colegas) será a segunda delegada da história de Santo Antônio da Platina, que completará 110 anos em agosto de 2024. Ela será adjunta e trabalhará em conjunto com Rafael Guimarães, na cidade há cinco anos e meio.

A primeira foi Margarete Motta entre 2010 e 2011.

Natural do bairro Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, Keylla está em São Mateus do Sul, município de 46 mil habitantes a 149 quilômetros de Curitiba.

Formada em direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora(MG), fez mestrado em Coimbra, Portugal. Advogou com o marido. Está com 32 anos e não tem filhos. O pai era militar no Piauí e a mãe, comerciária no Rio.

Veio para o Paraná por conta da trajetória profissional do esposo, Rafael da Silva Melo Glatzl, hoje juiz da Comarca de Cambará.

Disse à reportagem estar feliz e escolheu a Cidade Joia por saber do desenvolvimento econômico da cidade e pela proximidade com o marido. Vai residir em Santo Antônio da Platina e seu companheiro magistrado nos dois municípios, “já conheço algumas pessoas da Polícia Civil e chego para agregar, estando à disposição de todos”, disse.

O volume grande de ocorrências, a demanda crescente exigiu a presença de mais uma autoridade policial e também os números expressivos e produtivos da delegacia foram razões determinantes da decisão de cúpula em nomear a delegada adjunta.