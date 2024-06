Destaca importância da Geologia e do Geoturismo

A AGPAR (Associação Profissional dos Geólogos do Paraná), em parceria com o SGB (Serviço Geológico do Brasil) e o Instituto Água e Terra do Governo do Paraná, promoveram recentemente o primeiro Workshop Patrimônio Geológico do Paraná. O evento reuniu especialistas, profissionais e entusiastas para discutir a relevância da geologia e do geoturismo no estado.

No dia 22 teve visita técnica a dois geossítios tombados, um no arredores do município de Balsa Nova e Palmeiras com a participação de palestrantes convidados; os icnofósseis de São Luís do Purunã e as Estrias Glaciais de Witmarsum. A visita foi conduzida pelo geólogo Gil Francisco Piekarz, do IAT, um dos grandes nomes em patrimônio geológico e geoconservação no estado do Paraná e um dos organizadores do evento.

Uma das principais ênfases do workshop foi a valorização dos geossítio e geoparques como recursos fundamentais para a preservação e promoção do patrimônio geológico paranaense. Esses locais não apenas representam uma riqueza natural incomparável, mas também são essenciais para a compreensão da história geológica da região e para a educação ambiental.

Estava presente Marco Antônio de Almeida , condutor e consultor de atrativos naturais no Norte Pioneiro. De conhecimento abrangente dos geosstios da região, participou das discussões, oportunidades e desafios enfrentados por aqueles que trabalham para promover o geoturismo.

O workshop proporcionou uma plataforma para o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os participantes, fortalecendo a rede de profissionais e interessados no desenvolvimento sustentável do turismo ligado ao patrimônio geológico. Com iniciativas como essa, espera-se que o Paraná continue a se destacar como um destino de geoturismo de excelência, preservando sua riqueza geológica para as gerações futuras.

Explorando o Geoturismo no Norte Pioneiro do Paraná: Parque da Mina Velha e Cordas Vulcânicas em Destaque

A região do Norte Pioneiro é um verdadeiro tesouro para os entusiastas do geoturismo, oferecendo uma variedade de atrações naturais que contam a fascinante história geológica da região. Entre esses pontos de interesse, destacam-se o Parque da Mina Velha , em Ibaiti, e as cordas vulcânicas no município de Bandeirantes.

O Parque da Mina Velha, situado em Ibaiti, é um local de importância histórica e geológica. Esta antiga mina de carvão é um testemunho vivo da atividade mineradora que marcou a região no passado. Além de preservar esse patrimônio histórico, o parque oferece aos visitantes a oportunidade de explorar as instalações da mina, conhecer sua história e compreender os processos geológicos que levaram à formação do carvão mineral. O parque também (promove atividades educativas e culturais), enriquecendo a experiência dos visitantes e incentivando a preservação do patrimônio local.

As cordas vulcânicas em Bandeirantes são outro destaque do geoturismo no Norte Pioneiro do Paraná. Essas formações rochosas únicas são resultado da atividade vulcânica que ocorreu 140 milhões de anos atrás, deixando para trás paisagens impressionantes e uma rica história geológica. Os visitantes podem explorar as trilhas que serpenteiam entre as cordas vulcânicas, admirar sua beleza natural e aprender sobre os processos geológicos que as moldaram. Além disso, o local oferece oportunidades para atividades ao ar livre, como caminhadas e observação da natureza, proporcionando uma experiência completa de imersão na geologia da região.

Pedra Santa: A Maravilha Geológica de Santo Antônio da Platina

No coração do município de Santo Antônio da Platina, sobre as águas serenas do rio Jacaré, encontra-se uma joia rara da geologia paranaense: a Pedra Santa. Essa formação de pedra arenítica, adornada com estalagmites e estalactites, é única não apenas no Paraná, mas também em todo o Brasil, despertando a curiosidade e a admiração de cientistas e entusiastas de todo o país.

A Pedra Santa é um geossítio que se destaca pela sua singularidade e beleza natural. A formação de estalagmites e estalactites, geralmente encontrada em cavernas calcárias, é uma raridade em formações de arenito. Este fenômeno geológico intrigante atrai geólogos e pesquisadores interessados em estudar as particularidades que possibilitaram a formação dessas estruturas em um ambiente tão inusitado.

Além do interesse científico, a Pedra Santa é um ponto de atração para turistas e moradores locais, fascinados pela beleza natural e pela história geológica que a região oferece. As formações rochosas, esculpidas ao longo de milhões de anos, proporcionam uma paisagem deslumbrante e um verdadeiro convite à contemplação da natureza.

A visita à Pedra Santa é uma oportunidade única para se conectar com a história geológica da região e compreender os processos naturais que moldaram essa parte do Paraná. Para os moradores de Santo Antônio da Platina, o geossítio é motivo de orgulho e um símbolo da riqueza natural de seu município.

Os esforços de preservação e estudo contínuo da Pedra Santa são essenciais para garantir que essa maravilha natural continue a ser um objeto de estudo e admiração por muitas gerações. Iniciativas locais têm buscado promover o geossítio como um destino turístico sustentável, respeitando e protegendo o ambiente enquanto se compartilha sua beleza e importância científica com o mundo.

Assim, a Pedra Santa se consolida não apenas como um monumento natural de Santo Antônio da Platina, mas também como um testemunho da diversidade geológica do Paraná e do Brasil. Seja para cientistas em busca de respostas ou curiosos em busca de maravilhas, a Pedra Santa é um destino que fascina e inspira.