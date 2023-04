Pro Tork abriu vantagem no Catarinense de Enduro 2023

Lolo foi destaque da segunda etapa em Fo rmosa do Sul

Lolo Anton foi o destaque da segunda etapa do Campeonato Catarinense de Enduro 2023, vencendo a Geral e também sua categoria, a E1. A disputa foi realizada no sábado, dia 15, na cidade de Formosa do Sul, localizada na região oeste do estado.

O piloto que defende a Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing enfrentou um percurso de quatro voltas de 22 quilômetros cada, sendo compostas por quatro especiais – um cross teste e três enduro testes. As trilhas em meio a área de reflorestamento exigiram bastante técnica.

Lolo lidou bem com as adversidades e conseguiu se superar. “O terreno tinha muitas pedras. Tive dois pequenos problemas, um com a corrente e outro com o pedal de marcha, mas recuperei para fechar o evento no alto do pódio”, explicou.

De volta ao município de Rio Negrinho, o atleta retoma o treinamento para o próximo desafio. O Campeonato Catarinense de Enduro 2023 tem sua terceira etapa programada para acontecer no dia 19 de maio, em Balneário Camboriú, com a promessa de um belo espetáculo.