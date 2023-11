Pro Tork acelera na FINAL do Sportbay de MOTOCROSS em SC

Capinzal será palco do evento com rodada dupla neste fim de semana

A final do Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross promete fortes emoções com rodada dupla neste fim de semana, dias 11 e 12 de novembro, na cidade de Capinzal, localizada na região Oeste do estado. Entre as equipes confirmadas está a Pro Tork Racing Team, que irá acelerar em busca de títulos.

Os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina são: Gabriel Mielke – primeiro colocado nas categorias MX1 e MX2; Jacson Keil – ponteiro na tabela da Força Livre Nacional e da MX3, além de segundo na MX1; e Darlei Weiss – quinto lugar na Força Livre Nacional.

As disputas serão realizadas em uma pista especialmente preparada no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro. A programação inicia, tanto no sábado, quanto no domingo, com a primeira sessão de treinos a partir das 8h, seguida pelas corridas às 11h. Haverá transmissão ao vivo no canal da Federação no Youtube.

Serviço: Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross

Etapas: 5 e 6

Quando: Neste fim de semana, dias 11 e 12

Onde: Parque de Exposições Domingos Pelizzaro – Capinzal

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Entrada: franca

Transmissão: https://www.youtube.com/@ federacaocatarinensedemoto4426