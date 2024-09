Pro Tork acelera no Brasileiro de Enduro em CAMBORIÚ (SC)

Penúltima etapa da temporada neste fim de semana

O Campeonato Brasileiro de Enduro entra em sua reta final com a disputa das 11ª e 12ª etapas neste fim de semana, em Camboriú, junto ao Catarinense da modalidade. A Pro Tork Itaminas KTM é presença confirmada e promete acelerar por vitórias em diversas categorias no evento, que terá como base a conhecida Fazenda Momm.

Se destacam pela equipe na classificação os pilotos: Patrick Capilla – líder da E3, com mais de 80 pontos de vantagem sobre o principal adversário; Crispy Arriegada – segundo colocado na E2; Butu Cadima – segundo na E55; e Lolo Anton – terceiro lugar na E1. Lolo também disputa o estadual, no qual ocupa a liderança na tabela da mesma classe.

Os participantes enfrentarão um percurso de 60 quilômetros, totalizando três voltas por dia. Cada uma delas incluirá três especiais: um Cross Teste, com 7 km de extensão, válido desde a primeira volta para a categoria Elite e também ao final da terceira volta; o Enduro Teste KTM, com 4,5 km; e o Enduro Teste Bomba Racing, com mais 8 km de trecho cronometrado.

Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

6ª prova – Camboriú (SC)

Base do evento – Fazenda Momm

Acesso livre ao público

Programação*

Domingo

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

14h – Parque Fechado

17h – Divulgação dos resultados oficiais

*Os horários são fornecidos pela organização e podem sofrer alterações.