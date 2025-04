Pro TORK no Brasileiro DE Velocross 2024

Equipe se mostra otimista para alinhar no gate

A Pro Tork Racing Team está pronta para acelerar na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2024, que acontece neste fim de semana, dias 28 e 29 de setembro, em Alegrete, junto ao Gaúcho da modalidade. Seus atletas lideram duas categorias e prometem um verdadeiro show de pilotagem ao público que prestigiar o evento no Centro de Treinamento que leva o nome da cidade.

Jordan Martini é o primeiro colocado na classe 250cc Pró, além de ser o segundo na VX1 e na Força Livre Nacional. Para completar, Gustavo Deufel é o ponteiro na tabela da Intermediária Força Livre Nacional. Ambos intensificaram os treinos físicos e com motocicleta com o objetivo de subirem ao lugar mais alto do pódio e somarem o máximo de pontos na classificação.

O local, que foi palco da grande final no ano passado, é velho conhecido dos competidores. Seu traçado possui 1.150 metros, curvas bem lançadas e uma largura média de 8 metros. A programação inicia no sábado, às 8h, com os treinos, seguidos por provas, às 15h40. Já no domingo, o warm up será às 7h45 e demais corridas a partir das 11h20. A entrada é franca, mas para quem não puder prestigiar de perto, haverá transmissão ao vivo através do canal FGM no Youtube.

Serviço: Campeonato Brasileiro de Velocross

Etapa: 4

Quando: Neste fim de semana, dias 28 e 29

Onde: Alegrete (RS)

Entrada: Franca

Transmissão: https://www.youtube.com/@fgm- federacaogauchademotoc3221