Velocross: Pro Tork no Brasileiro/Paranaense

Expectativa é de belas disputas para este fim de semana

A cidade de Contenda, localizada na região metropolitana de Curitiba, será palco de um evento que reunirá a quarta etapa do Brasileiro e a quinta do Paranaense de Velocross. Ele acontece neste fim de semana, dias 7 e 8 de outubro, com a promessa de belas disputas. E claro que a Pro Tork Racing Team não ficaria de fora dessa.

No Brasileiro, se destacam pela maior fabricante de motopeças da América Latina os pilotos: Luan Gabriel – terceiro na 65cc e quinto na VXJR; Alex Júnior – terceiro na Força Livre Nacional; Marcio Lago – quinto na VX3 Nacional e na VX4 Importada, e Paulo Stedile – terceiro na VX4 Importada.

Já no Paranaense estão melhores na classificação: Alex – líder na 250cc Pró; Matheus Zerbatto – primeiro na VX1; Jocimar Ferreira – segundo na VX3 Nacional; Anilton Ximenez – quarto na VX4 Nacional e quinto na VX3 Especial; e Alencar Krefta – quarto na VX45 Especial e quinto na VX50.

A programação no Centro de Treinamento Tabatinga tem início no sábado, com os treinos às 8h15 e corridas às 15h40. Já no domingo, é retomada com warm up às 8h e provas a partir das 11h45. Para quem não puder prestigiar de perto, haverá transmissão ao vivo garantida pela Sportbay em seu canal no Youtube.

Serviço:

Etapa: BRVX 4 / PRVX 5

Quando: Neste fim de semana, dias 7 e 8

Onde: CT Tabatinga – Contenda (PR)

Transmissão: https://www.youtube.com/ sportbaytv