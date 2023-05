Pro Tork acelera no Sportbay Catarinense de Motocross 2023

Segunda etapa da temporada 2023 acontece neste fim de semana

Os pilotos da Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, são presenças confirmadas na segunda etapa do Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross. A disputa acontece neste fim de semana, dias 29 e 30 de abril, no Centro de Treinamento Lorenzo, localizado na cidade de Rio Fortuna.

Entre os destaques da equipe estão: Gabriel Mielke – primeiro colocado na categoria MX2; Zion Berchtold – líder na nas classes 65cc e 85cc; Jacson Keil – ponteiro na tabela da Força Livre Nacional, vice-líder na MX3 e quinto na MX1; e Darlei Weiss – quarto lugar na classificação da Força Livre Nacional.

A programação tem início no sábado, com a primeira sessão de treinos a partir das 10h e provas às 16h15. Já no domingo, é retomada com warm up às 8h15 e demais corridas às 11h. Quem não puder prestigiar, pode acompanhar e torcer vendo a transmissão ao vivo no canal da Federação no Youtube.

Serviço: Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross

Etapa: 2

Quando: Neste fim de semana, dias 29 e 30

Onde: Rio Fortuna

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: https://www.youtube.com/@ federacaocatarinensedemoto4426

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.