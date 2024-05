Pro Tork Air Show se apresenta em Lontras

Piloto Douglas Lourenço é uma das atrações do Fly In

A Pro Tork Air Show é uma das atrações do Fly In, evento que envolve acrobacias, paraquedismo, planadores, voos panorâmicos e muito mais na cidade de Lontras, em Santa Catarina. O evento acontece neste sábado, dia 25 de maio, entre às 9h e às 17 horas, com entrada franca.

Douglas Lourenço é o piloto responsável pelo espetáculo radical, com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. O piloto é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas. Sua apresentação leva cerca de 20 minutos, com Looping, Parafuso, Voo Invertido e muito mais.

Serviço:

O que: Pro Tork Air Show

Onde: Fly In – Lontras (SC)

Quando: Sábado, dia 25 – 9h às 17h

Entrada: Gratuita