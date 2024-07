Pro Tork ALTO Giro Show nos Jogos de Aventura e Natureza

Equipe de manobras radicais com motos agita em Pontal do Paraná e Guaratuba

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) terão novas apresentações da Pro Tork Alto Giro Show. A equipe especialista na prática de wheeling promete agitar o evento neste fim de semana, dias 20 e 21 de julho, nas cidades de Pontal do Paraná e Guaratuba, respectivamente. A ação é uma parceria com a Secretaria de Esporte do Estado e tem acesso liberado ao público.

Criados pelo Governo do Estado, em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza são uma iniciativa pioneira no Brasil, que integra a prática esportiva, o turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local. Mais de 50 mil atletas disputam 40 modalidades no evento.

A responsabilidade será grande para a Pro Tork Alto Giro Show, mas ela promete não decepcionar. Foram treinadas diversas manobras radicais com motos de 50 a 100 cilindradas especialmente preparadas, entre elas, saltos em arcos de fogo, derrapagens, empinadas e pirâmides. O espetáculo fica ainda mais empolgante com os recursos pirotécnicos e a interação com o público.