Pro Tork busca as vitórias na terceira etapa do Velocross

Disputa acontece pela primeira vez em Salto Del Guairá

Pela primeira vez na história o Campeonato Brasileiro de Velocross terá uma prova realizada em terras paraguaias. A terceira etapa será em Salto Del Guairá, cidade que faz fronteira com Guaíra, no Paraná. A expectativa para este fim de semana, dias 2 e 3, é de reunir mais de 200 pilotos de diversos países, incluindo os que representam a Pro Tork Racing Team.

A equipe parte em busca de vitórias com o objetivo de somar pontos importantes na classificação. No momento, os destaques são: Alex Júnior – terceiro na Força Livre Nacional; Paulo Stedile – terceiro na VX3 Especial; Luan Gabriel – terceiro na 65 e quinto na Júnior; Marcio Lago – quinto na VX3 Nacional e na VX4 Importada; e Cristian da Cruz – quinto na Intermediária Nacional.

O Centro de Treinamento Guga 214 será o palco das corridas, local que oferece ampla infraestrutura. A programação tem início no sábado, com os treinos às 6h30 e corridas às 15h. Já no domingo, é retomada com treinos às 6h30 e corridas a partir das 11 horas. O ingresso custa R$ 20 e, para quem não puder comparecer, haverá transmissão ao vivo pelo Youtube da FGM.

Serviço: Campeonato Brasileiro de Velocross

Etapa: 3

Quando: Neste fim de semana, dias 2 e 3

Onde: Salto Del Guairá – Paraguai

Entrada: R$ 20

Transmissão: https://www.youtube.com/@fgm- federacaogauchademotoc3221