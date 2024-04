Pro Tork campeã do Sportbay Brasileiro de Supercross

Piloto foi um dos destaques do campeonato em Biguaçu (SC)

Zion Berchtold foi o primeiro piloto a confirmar título no Sportbay Brasileiro de Supercross, modalidade que volta ao cenário nacional após 17 anos. A disputa foi realizada com rodada tripla, entre 29 e 31 de março, no Geração Adventure Park, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. O jovem catarinense foi o campeão da 65cc de maneira invicta.

Na sexta, Zion largou na quarta posição, mas imprimiu um ritmo forte e aproveitou os erros dos adversários para assumir a ponta no meio da prova e manter até o fim para carimbar a vitória. Já no sábado e no domingo, não deu chance nenhuma aos concorrentes, saiu na frente e venceu, comemorando com sua equipe, a Pro Tork / KTM Racing Team.

E não parou por aí, ele ainda encarou o desafio de correr com atletas mais experientes na classe Júnior, e voltou a se destacar. Foi o terceiro colocado na sexta, e o segundo no sábado e no domingo, finalizando a somatória com o vice na tabela.

“Estou muito feliz com meu desempenho. É uma competição nova para nós, não tivemos muito tempo e nem pistas disponíveis para preparação. Tive alguns bloqueios, principalmente nos saltos, mas busquei ganhar velocidade no chão, e cumpri meu objetivo. Gostaria de agradecer a todos pela torcida e também ao meu time pelo suporte durante as corridas”, disse.

Agora, Zion se junta aos demais membros da Pro Tork / KTM Racing Team e foca na segunda etapa do Sportbay Brasileiro de Motocross, que acontece já neste fim de semana, dias 6 e 7 de abril, na cidade de Canelinha (SC). O atleta é o segundo colocado na classificação da categoria 65cc e espera garantir uma vitória para assumir a ponta.