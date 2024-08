Pro Tork comemora mais dois TÍTULOS

No Sportbay Brasileiro de Motocross

A Pro Tork comemorou a conquista de dois títulos no Sportbay Brasileiro de Motocross 2024, encerrado no fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, em Ponta Grossa. Os destaques da equipe na temporada foram Jose Felipe e Willian Guimarães, campeões nas classes MX3 e MX5, respectivamente.

Willian já havia garantido o caneco na etapa anterior e aproveitou para prestigiar o evento e torcer pelos colegas. Jose precisava de apenas um ponto para erguer a taça, mas fez questão de enrolar o cabo e terminar o ano no alto do pódio.

A maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes ainda conseguiu outros bons resultados. Zion Berchtold foi o vice na 65cc, sendo o primeiro colocado na última corrida, e Henrique Henicka o quinto na MX2, mesmo sem poder correr a prova devido a lesão.

Fazendo uma participação especial na competição, o finlandês Harri Kullas encarou a categoria principal, a MX1, somando um sexto e uma vitória nas baterias, fechando o evento com a segunda colocação.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam a preparação, focados nos desafios restantes. Já neste sábado, dia 10, a equipe alinha no gate da final do Arena Cross, em São Paulo (SP), disposta a trazer mais trofeus para sua galeria.