Pro Tork comemora com Jachtchechen

No Brasileiro de Enduro de Regularidade 2023

A Pro Tork encerrou o Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2023 tendo Jony Jachtchechen como campeão na categoria Over 40 e Emerson Loth como vice na Elite. A temporada chegou ao fim com a disputa do Pro Tork Ibitipoca Off Road, realizada no fim de semana, dias 29 e 30 de julho, com um percurso de 444 quilômetros, entre as cidades de Juiz de Fora e Lima Duarte, em Minas Gerais.

No último evento do ano, Jony somou um primeiro e um segundo lugares no sábado, enquanto no domingo fez um sexto e outro terceiro, finalizando com a segunda posição no pódio. Já Emerson teve mais dificuldades, incluindo um pneu furado, fazendo dois sextos no primeiro dia, um décimo e um terceiro no seguinte, terminando com a sexta colocação.

De volta a Curitiba, os pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina focam no treinamento para o Paranaense da modalidade, no qual Emerson lidera a classificação da Elite, enquanto Jony vem logo atrás, em terceiro. A próxima prova está agendada para 20 de agosto, em Guaraniaçu. Neste ano eles ainda participam do tradicional Enduro da Independência, no mês de setembro, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.