Pro Tork disputa três TÍTULOS neste FDS

Equipe parte confiante para Ponta Grossa

A grande final do Sportbay Brasileiro de Motocross promete fortes emoções para este fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, em Ponta Grossa. Com a maioria dos títulos em aberto, as corridas devem ser eletrizantes. Os pilotos Pro Tork alinham no gate motivados, com boas chances de serem campeões em três categorias.

Entre os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes estão: Jose Felipe – primeiro colocado na classe MX3; Willian Guimarães – ponteiro na tabela da MX5; Zion Berchtold – segundo lugar na 65cc; e Henrique Henicka – quarto na MX2.

A pista especialmente preparada no Centro de Eventos conta com aproximadamente 1.530 metros de extensão e obstáculos como seções de costelas variadas, saltos duplos, triplos, mesas e step up. O terreno irregular, com aclives e declives, proporciona um show à parte, garantindo ao público uma visão privilegiada das disputas.

No sábado, a programação inicia às 7h45 com os treinos livres, enquanto que no domingo começa às 8h com o warm up. Para prestigiar, basta doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Mas para quem não puder estar presente, vale lembrar que a Sportbay garante transmissão ao vivo da competição em seu canal no YouTube: www.youtube.com/SportbayTV.

Confira a programação:*

Final – Campeonato Brasileiro de Motocross 2024

Ponta Grossa (PR)

Sábado

Treinos livres

7h45 às 8h10 – MX2 / MX2JR

8h15 às 8h40 – MX1

8h45 às 9h00 – MX4

9h05 às 9h20 – YZ125

9h25 às 9h40 – 50cc

10h00 às 10h20 – MX3

10h25 às 10h45 – MXJR

10h50 às 11h05 – MXF

11h10 às 11h25 – 65cc

Treinos cronometrados e provas classificatórias

12h10 às 12h40 – MX2

12h45 às 13h15 – MX1

13h20 às 13h35 – MX4

13h45 – YZ125 – Prova Classificatória

14h05 – 50cc – Prova Classificatória

14h25 – MX2JR – Prova Classificatória

15h00 às 15:20 – MX3

15h30 – MXJR – Prova Classificatória

15h50 – MXF – Prova Classificatória

16h05 – 65cc – Prova Classificatória

Provas oficiais

16h25 – YZ125

16h55 – 50cc

Domingo

Warm up

8h00 às 8h15 – MX2 / MX2JR

8h20 às 8h35 – MX1

8h40 às 8h50 – MX4

8h55 às 9h05 – 65cc

9h10 às 9h20 – MXF

9:25 às 9:35 – MXJR

9:40 às 9:50 – MX3

Provas oficiais

10h15 – MX4

10h45 – 65cc

11h10 – MXF

12h25 – MX2/MX2JR

13h25 – MX1

14h20 – MX3

14h55 – MXJR

15h45 – Elite MX, MX1 e MX2