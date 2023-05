Pro Tork disputará Velocross e Enduro

Os pilotos da Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, são presenças confirmadas em dois campeonatos catarinenses neste fim de semana, dias 20 e 21 de maio. O Velocross acontece em Blumenau; enquanto o Enduro agita a cidade de Camboriú.

No Velocross, os destaques são Marcio Lago – líder na categoria VX4 Especial e quinto na VX3 Especial; Cristian da Cruz – primeiro na Intermediária Nacional e quarto na Nacional 250cc Pró; Orlando Gesser – ponteiro na VX3 Nacional; Fernando Simão – segundo na Nacional 250 Standart; e Luan Gabriel – segundo na 65cc.

A tradicional pista do Motódromo Tatutiba foi especialmente preparada para a ocasião. A programação tem inicio no sábado com os treinos a partir das 10h e as primeiras corridas largando às 16h. No domingo, os treinos são retomados às 8h e as provas começam às 11h.

Já no Enduro, quem está em evidência é Lolo Anton, que lidera a classe E1. O desafio na Fazenda Momm terá sua largada às 10h de domingo, com percurso total de aproximadamente 100 quilômetros, dividido em quatro voltas, cada uma delas com quatro especiais (trechos cronometrados).

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.