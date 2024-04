Pro Tork é destaque na segunda etapa do Sportbay Motocross

Piloto venceu categorias MX4, MX45 e MX5 mantendo-se invicto



Willian Guimarães (foto) foi o destaque da Pro Tork Racing Team na segunda etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024, realizada neste fim de semana, dias 13, no município de Toledo, localizado na região Oeste do estado.

O piloto venceu as categorias MX4, MX45 e MX5, mantendo-se invicto na temporada. Para ele, uma grande conquista. “Estou muito feliz com o meu desempenho, tenho treinado bastante e também caprichei no acerto da motocicleta. Larguei na frente, vencendo de ponta a ponta”, afirma o piloto, que também lidera o brasileiro da modalidade na classe MX5.

A equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes ainda somou outros bons resultados. Alencar Krefta subiu ao pódio com um segundo lugar

De volta as suas cidades, os atletas terão pouco tempo para se prepararem para a próxima rodada. Ela está programada pela Federação Paranaense de Motociclismo para os dias 27 e 28 deste mês, em Mandaguari, no Norte Central. A expectativa da Pro Tork Racing Team é excelente.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.