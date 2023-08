Pro Tork encara duas competições no RS

Gustavo Pellin defende liderança no Gaúcho de Enduro, enquanto Marlon Bonilha e Andreia Pasa aceleram no Brasileiro de Big Trail

Os pilotos Pro Tork participam de duas competições no Rio Grande do Sul, neste sábado, dia 5 de agosto. Gustavo Pellin é presença confirmada na quinta etapa do Gaúcho de Enduro, em Lageado. Já Marlon Bonilha e Andreia Pasa aceleram na segunda rodada do Brasileiro de Big Trail, em Osório.

Gustavo lidera a categoria E2, além da Geral, e espera manter o desempenho. A prova com base no Parque de Eventos será composta por três voltas de 34 quilômetros, sendo a primeira de reconhecimento, e cada uma com um cross teste de 1,1km e três enduro testes de 4km, 3,5km e 5,6km.

Marlon é o ponteiro na classificação da Heavy Pro, enquanto Andreia está em segundo na Big Trail Feminina. A expectativa de ambos é de subir ao lugar mais alto do pódio. A disputa com largada na BR 101 – KM 71, em Aguapés, terá um trajeto de aproximadamente 130 quilômetros de pura adrenalina.