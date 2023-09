Pro Tork já espera fechar Sportbay de Motocross com 5 títulos no fds no RS

Última etapa da temporada 2023 acontece neste fim de semana em Canelinha (SC)

É grande a expectativa dos pilotos Pro Tork para a última etapa do Sportbay Brasileiro de Motocross, que acontece neste fim de semana na cidade de Canelinha (SC). A equipe pretende encerrar a temporada 2023 com cinco títulos, sendo que um deles já foi garantido de forma antecipada.

Be Tiburcio foi quem comemorou a conquista da MX2JR na rodada anterior, consagrando-se hexacampeão nacional. Agora, ele volta a acelerar com chance na MX2, na qual é o segundo colocado na tabela. “É meu primeiro ano na categoria, não era meu foco principal. O líder tem ampla vantagem, mas farei o possível até receber a bandeira quadriculada”, explica.

Outros destaques da Pro Tork na classificação são Zion Berchtold e Willian Guimarães, líderes nas classes 65cc e MX4, respectivamente. Também ocupam boas posições: Kevyn de Pinho – quinto na MXJR; Gabriel Mielke – terceiro na MX2; e Jacson Keil – segundo na Nacional e quinto na MX3.

A programação no Motódromo Ari Justino Pereira inicia com os treinos no sábado, a partir das 7h45, e as corridas, às 15h45. Já no domingo, é retomada com o warm up às 8h, e restante das provas às 10h20. Quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar a transmissão ao vivo em www.youtube.com/SportbayTV.

Confira a classificação do BRMX:

65cc

1) Zion Berchtold – 97 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Vicente Nunes – 78 pontos

3) Victor Hugo Vale da Rocha – 78 pontos

Nacional

1) Gabriel Silva – 92 pontos

2)Jacson Keil – 88 pontos (Pro Tork Racing Team)

3) Rodrigo Guimarães – 67 pontos

MXJR

1) Pietro Piroli – 136 pontos

2) Heverton dos Santos – 108 pontos

3) Caio Grosbelli – 106 pontos

4) Pedro Soares – 105 pontos

5) Kevyn de Pinho – 94 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

MX2JR

1) Bernardo Tiburcio – 144 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Vitor de Borba – 117 pontos

3) Otavio Pedro – 109 pontos

MX2

1) Guilherme Bressolin – 276 pontos

2) Bernardo Tiburcio – 236 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

3) Gabriel Mielke – 160 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

MX3

1) Roosevelt Jr – 136 pontos

2) Rodrigo Lama – 129 pontos

3) Cassio Espindola – 107 pontos

4) Leonardo Dambros – 90 pontos

5) Jacson Keil – 73 pontos (Pro Tork Racing Team)

MX4

1) Willian Guimarães – 75 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Cristian Kehl – 58 pontos

3) Markolf Berchtold – 44 pontos.