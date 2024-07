Pro Tork exibe show motocross estilo livre

Piloto referência na modalidade em encontro de trilheiros

O Encontro de Trilheiros Catandulama traz pela primeira vez a cidade de Catanduvas, no Paraná, o espetáculo de motocross estilo livre de Gilmar “Joaninha” Flores. Referência na modalidade no país, o piloto realizará apresentações no sábado e no domingo, dias 20 e 21, no Centro de Eventos, com acesso liberado ao público.

Sua equipe, a J99, é patrocinada pela Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Ela conta com diversos atletas, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras radicais. Ambos são especialistas no backflip – um giro completo com a motocicleta para trás.

Serviço:

O que: Show de motocross estilo livre com Joaninha

Quando: Neste fim de semana, dias 20 e 21

Onde: Parque de Exposições – Catanduvas (PR)

Quanto: Entrada franca