Pro Tork fatura mais seis vitórias em S.C.

Na segunda etapa do Sportbay Catarinense de Velocross

A Pro Tork Racing Team mandou ver na segunda etapa do Sportbay Catarinense de Velocross 2023, realizado no fim de semana, dias 1 e 2 de abril, na pista do Motódromo Trinca Ferro, localizada na cidade de Schroeder. Seus pilotos conquistaram seis vitórias, além de outros bons resultados.

Destaque para Marcio Lago, o mais rápido em quatro categorias – Over Especial, VX4 Especial, VX4 Nacional e VX3 Nacional, além de ser o segundo na VX3 Especial. Zion Berchtold também impressionou ao vencer as classes 65cc e 85cc.

Ainda subiram ao pódio, representando a maior fabricante de motopeças da América Latina, os atletas: Cristian da Cruz, segundo colocado na Intermediária Força Livre Nacional; Orlando Gesser Filho, segundo na VX3 Nacional; Fernando Simão, segundo na 250 Standart Nacional; e Luan Gabriel, terceiro na 65cc.

A equipe somou pontos importantes em busca dos títulos da temporada 2023 e agora se prepara para a próxima etapa, programada para acontecer nos dias 20 e 21 de maio, no município de Blumenau. A promessa é de belas disputas.