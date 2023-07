Pro Tork garante mais cinco vitórias no FDS

No Sportbay Catarinense de Motocross em Braço do Norte

A Pro Tork Racing Team foi a destaque da quarta etapa do Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross, realizada no fim de semana, dias 15 e 16 de julho, junto a festa do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Braço do Norte. Seus pilotos conquistaram cinco vitórias, além de outros bons resultados.

Subiram ao pódio: Gabriel Mielke – primeiro colocado na categoria MX2 e segundo na MX1; Jacson Keil – ponteiro na Força Livre Nacional e na MX3, além de quarto na MX1; Zion Berchtold – vencedor das classes 65cc e 85cc; e Darlei Weiss – quinto lugar na Força Livre Nacional.

Os atletas da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes são fortes candidatos aos títulos desta temporada. Agora, eles focam na preparação para a próxima rodada, programada para 16 e 17 de setembro, em Indaial.