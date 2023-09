Pro Tork garante pódio no 41ª Enduro

Foram 870 quilômetros entre Paraty (RJ) e Ouro Branco (MG)

A 41ª edição do Enduro da Independência contou com muita adrenalina em um percurso de 870 quilômetros, tendo a largada realizada na quarta-feira (6/9), em Paraty (RJ), e a chegada neste sábado (9/9), em Ouro Branco (MG). Emerson Loth representou a Pro Tork Racing Team e garantiu seu lugar no pódio da categoria Elite.

No primeiro dia, os competidores encararam 360 km rumo a Baependi (MG), cerca de nove horas em cima da moto passando por muitas estradinhas abandonadas e trechos de trilhas mais técnicas. No segundo dia, partiram para 320 km até Barbacena. No dia seguinte, 280 km até Ouro Branco, com navegação sendo exigida nos mínimos detalhes. Por fim, a disputa ficou no município com mais 140 km de trajeto.

O piloto da maior fabricante de motopeças da América Latina enfrentou alguns problemas com navegação, mas conseguiu manter a constância com o passar dos dias, somando pontos suficientes para encerrar no Top 5. Não foi o resultado esperado pelo campeão de 2014, 2019, 2020 e 2022, mas ele demonstrou estar satisfeito.

“Foi um verdadeiro desafio, com chuva, frio, calor, além de um local completamente novo, diferente do que estou acostumado a treinar em Curitiba (PR). Perdi pontos importantes ao errar a planilha em algumas etapas, tentei recuperar em outras, mas não foi suficiente, finalizei em quinto lugar. Agradeço ao apoio da minha equipe por estar sempre comigo”, disse.

De volta a capital paranaense, Emerson, que também é conhecido como Bomba, foca no treinamento para a grande final do estadual. Ela está programada para ocorrer no dia 22 de outubro, em Guarapuava. Sua expectativa é administrar a liderança na categoria Elite, fazendo o possível para comemorar mais um título ao lado da Pro Tork.

Confira o resultado do evento – Elite:

1º – Luciano Vasconcelos – 186 pontos

2º – Bruno Crivilin – 168 pontos

3º – Tiago Wernersbach – 165 pontos

4º – Jomar Grecco – 136 pontos

5º – Emerson Loth – 136 pontos (Pro Tork)