Pro Tork garante Título Nacional

Piloto paranaense é nove vezes campeão

Willian Guimarães comemorou junto a Pro Tork a conquista do título da categoria MX5 no Sportbay Brasileiro de Motocross 2024, que teve rodada dupla realizada durante o Festival Interlagos, entre quinta-feira e domingo, dias 6 a 9 de junho, no tradicional autódromo localizado em São Paulo (SP). Esta é a nona vez que o piloto paranaense é campeão na competição nacional.

Com uma tocada agressiva, ele largou na frente após a queda do gate e não deu chances aos adversários, levantando o público da arquibancada ao cruzar o arco de chegada na primeira posição. “Estou bastante emocionado, é como se fosse meu primeiro caneco. Gostaria de agradecer a Pro Tork pelo suporte ao longo desses anos, a todos que me apoiam de alguma maneira e torcem por mim”, disse.

A maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes ainda alcançou outros bons resultados ao longo do evento. Jose Felipe foi o segundo colocado na classe MX3, somando pontos importantes na liderança da tabela. Henrique Henicka subiu ao pódio com um quinto na soma das baterias na MX2. E o finlandês Harri Kullas, que participa como convidado, foi o primeiro na bateria da MX1 e segundo colocado na Elite.

De volta as suas cidades, os competidores terão um bom tempo para se prepararem para a grande final do Sportbay Brasileiro de Motocross 2024. Ela vem sendo especialmente preparada pela Confederação Brasileira de Motociclismo para os dias 3 e 4 de agosto, em Ponta Grossa (PR). A expectativa da Pro Tork é de fechar o ano com mais títulos, por isso, parte confiante para o desafio.